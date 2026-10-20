VJT odbacilo prijavu protiv Vučića,nije izvršio krivično delo u vezi sa pomilovanjima

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu protiv donedavnog predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koju je protiv njega podneo predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević zbog navodno izvršenog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, saznaje Tanjug.

Tužilaštvo je zaključilo da Aleksandar Vučić nije izvršio nijedno krivično delo donošenjem odluka o pomilovanju jer su sve njegove odluke donete u skladu sa važećim zakonima.

Milivojević je u prijavi tvrdio da je Vučić zloupotrebio službeni položaj u vezi sa svojim odlukama o pomilovanjima koje je doneo pre podnošenja ostavke na mesto predsednika Republike.

Vučić je na konferenciji za novinare 27. septembra, pre podnošenja ostavke, rekao da je doneo odluku o aboliciji i pomilovanju 49 osoba, od kojih su 23 vezane za užasne događaje koji su se dogodili u Srbiji poslednjih godinu i po dana.

Naveo je da su među njima i 12 lica iz Novosadske grupe, na čelu sa Milom Pajić.

Zajecaronline/TANJUG/J.V.

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