Državljanka Srbije uhapšena u Sloveniji po poternici podgoričkog Interpola: Osuđena za oduzimanje deteta

Državljanka Srbije D.P. (45) uhapšena je u Sloveniji po međunarodnoj poternici NCB Interpola, zbog krivičnog dela oduzimanje deteta.

D. P. je pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Baru osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci zbog navedenog krivičnog dela.

Kako je saopšteno iz NCB Interpola Podgorica, ona je onemogućila izvršenje pravosnažne odluke Osnovnog suda u Baru kojom je uređen način održavanja ličnih odnosa maloletnog deteta sa roditeljima, tako što je tokom 2022. i 2023. godine onemogućavala ostvarivanje kontakata između maloletnog đeteta i njegovog oca.

U skladu sa pravosnažnom sudskom odlukom, majka D.P. je bila dužna da omogući da maloletno dete određeni period tokom godine provodi sa ocem, u skladu sa utvrđenim načinom održavanja ličnih odnosa.

Slijedi dalja komunikacija između NCB Inetarola Podgorica i NCB Interpola Ljubljana u cilju izručenja.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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