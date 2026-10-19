Legenda narodne muzike Miroslav Ilić poručio: “Promena vlasti u Srbiji nam ne treba u ovom trenutku”

Miroslav Ilić prisustvovao je predizbornom skupu liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija” u hali “Borac” u Čačku, gde je zapevao neke od svojih najvećih hitova. Tom prilikom, pevač je ispričao šta ga je supruga Gordana nedavno pitala, ali i koje je njegovo mišljenje kada je politika u pitanju.

– Pre jedno 20 dana sedim ja sa mojom suprugom za doručkom. Ona me gleda i u jednom momentu samo kaže: Dobro bre Iliću ti samo ćutiš, ništa ne komentarišeš šta ti misliš? Ja joj kažem: Ćutim. Šta mislim reći ću. Ja mislim da u ovom trenutku, Srbiji ne treba promena vlasti u ovoj uzavreloj geopolitičkoj situaciji, promena vlasti i ulazak u neki period netabilnosti i neizvesnosti, ali moram i to da kažem, da promene unutar vlasti. Da, ja ih očekujem – rekao je pevač.

Na pitanje zašto misli da ljudi treba da podrže politiku Aleksandra Vučića, kao i da li se na estradi vide neki boljici, ali i šta kažu njegove kolege:

– Nemam ja mreže i to. Nosim onaj mali stari samsung telefon, da ga vidite samo. To još samo u muzeju može da se nađe. Ja sam se davnih osamdesetih godina kvalifikovao da istaknem svoju firmu. I od tada do dana današnjeg vodim samo računa o toj firmi i uopšte me ne zanima ni ko je gde, ni šta. Niti se mešam, a svima želim dobru sreću i zdravlje.

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić poručio: “Promena vlasti u Srbiji nam ne treba u ovom trenutku”

Miroslav Ilić rekao je i koja je poruka za njegove zemljake, za nedelju 25. oktobra za dan izbora.

– Ja sam rekao moj stav, ali ne mogu da idem od vrata do vrata. A i nije to moj posao.

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Zajecaronline/J.V.

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