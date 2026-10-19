Nova atrakcija Beograda: Panoramski balon u bojama Ekspa 2027 na Adi Ciganliji

Prvi probni let panoramskog balona, oslikanog bojama Eskpa 2027, obavljen je na Adi Ciganliji. Balon se uzdiže na 150 metara visine.

Izvršni direktor kompanije Ekspo 2027 Igor Kovačević rekao je za medije koji su učestvovali u probnoj vožnji da će panoramski balon postati nova atrakcija Beograda koja će omogućiti Beograđanima i turistima još jedan doživljaj.

Podsetio je da je 1878. na izložbi Ekspo u Parizu takođe korišćen panoramski balon koji je posetiocima Pariza pružio jedan novi doživljaj.

Nova atrakcija Beograda: Panoramski balon u bojama Ekspa 2027 na Adi Ciganliji

“Danas se malo podsećamo te stvari, dodajemo dozu modernog i svega onoga što će Srbija i Beograd prikazati tokom Ekspo izložbe naredne godine”, rekao je Kovačević.

Maja Pavlović iz JP “Ada Ciganlija” rekla je da su Beograd i Ada Ciganlija, po ugledu na većinu evropskih i svetskih gradova dobili atrakciju koja će da upotpuni turistički sadržaj prestonice.

“To će biti sastavni deo izložbe i nalazi se na Adi Ciganliji. Ovaj balon koji će se uzdizati na 150 metara visine biće zaista jedna lepa atrakcija za sve naše sugrađane koji će moći da vide Beograd, Adu Ciganliju i prelepu zelenu oazu sa 150 metara visine”, rekla je ona.

Naglasila je da u periodu od 1. novembra do 31. marta preko područja Ade Ciganlije preleće zaštićena vrsta ptice mali vranac i u vremenu njihovog preleta balon se neće uzidizati na visinu.

U balon može da stane najviše 30 ljudi, a vožnja traje oko 7-8 minuta. Karta za decu od tri do 12 godina je besplatna. Dok će deca od 12 do 18 godina plaćati 1.400 dinara, a stariji 1.800 dinara.

Zaječaronline/Tanjug/N.S.

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