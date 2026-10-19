„Ponosan sam što su konačno rekli: Smeta nam taj jedan, jedini čovek”

Hala „Borac“ u Čačku bila je prepuna na predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Nosilac liste Aleksandar Vučić dočekan je uz pesmu „Ruzmarin“ i himnu „Bože pravde“.

„Ponosan sam što su konačno rekli: Smeta nam taj jedan, jedini čovek”

Vučić se odmah osvrnuo na šok odluku N1 da ga ne ugoste na predstavljanju liste:

„Ponosan sam što su konačno rekli: Smeta nam taj jedan, jedini čovek. Deset godina su lagali o meni, a posle 10 godina ne mogu 24 minuta da čuju šta imam da kažem. Najponosniji sam na svetu što su me zabranili, i ništa mi ne mogu jer imam vas, narod Srbije“, poručio je Vučić.

Najavio je izgradnju opšte bolnice u Čačku već sledeće godine ako postane premijer:

Zatvoreni bazen 2028, nastavak auto-puteva i velika ulaganja u obrazovanje. Penzionerima je obećao najveće povećanje penzija sledeće godine koje će pratiti plate.

Oštro je kritikovao „studentsku listu“ i one koji je podržavaju, te pozvao na ubedljivu pobedu u Čačku, Moravičkom okrugu i celoj Zapadnoj Srbiji.

Podsetimo,

Pravi skandal odjeknuo je uoči izbora nakon što je N1 pozvala Srpsku naprednu stranku da predstavi listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, ali je odbila da gost bude upravo nosilac liste Aleksandar Vučić.

Iz izbornog štaba SNS javili su da će listu predstavljati Vučić. Ali je redakcija N1 poručila da može bilo ko drugi, samo on ne.

Kao razlog navode da je Vučić godinama odbijao da dođe na N1, vređao redakciju i optuživao ih za razne stvari.

Ana Brnabić oštro je reagovala

Ocenila je da se Vučića toliko plaše da jedini ne može da dobije 24 minuta da predstavi program liste. Poručila je da je reč o dehumanizaciji i sprečavanju ljudi da govore.

Redakcija N1 saopštila je da je spremna za razgovor sa Vučićem, ali tek posle izbora 25. oktobra.

Podsetimo,

N1 pozvala je Srpsku naprednu stranku da predstavi listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Ali je odbila da gost bude upravo nosilac liste Aleksandar Vučić.

Iz izbornog štaba SNS javili su da će listu predstavljati Vučić.

Ali je redakcija N1 poručila da može bilo ko drugi, samo on ne. Kao razlog navode da je Vučić godinama odbijao da dođe na N1.

Izvor: Tanjug

Izvor: Tanjug