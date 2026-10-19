SKANDAL NA N1:

Pravi skandal odjeknuo je uoči izbora nakon što je N1 pozvala Srpsku naprednu stranku da predstavi listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, ali je odbila da gost bude upravo nosilac liste Aleksandar Vučić.

Iz izbornog štaba SNS javili su da će listu predstavljati Vučić, ali je redakcija N1 poručila da može bilo ko drugi, samo on ne. Kao razlog navode da je Vučić godinama odbijao da dođe na N1, vređao redakciju i optuživao ih za razne stvari.

Ana Brnabić oštro je reagovala

Ocenila je da se Vučića toliko plaše da jedini ne može da dobije 24 minuta da predstavi program liste. Poručila je da je reč o dehumanizaciji i sprečavanju ljudi da govore.

Redakcija N1 saopštila je da je spremna za razgovor sa Vučićem, ali tek posle izbora 25. oktobra.

Podsetimo,

N1 pozvala je Srpsku naprednu stranku da predstavi listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Ali je odbila da gost bude upravo nosilac liste Aleksandar Vučić.

Iz izbornog štaba SNS javili su da će listu predstavljati Vučić. Ali je redakcija N1 poručila da može bilo ko drugi, samo on ne. Kao razlog navode da je Vučić godinama odbijao da dođe na N1.

Izvor: Tanjug

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