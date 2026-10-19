Počeo skup liste “Ujedinjena Srbija” u Čačku!

U hali “Borac” u Čačku počeo je predizborni skup liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, na kojem se obraća nosilac te liste Aleksandar Vučić.

U hali se okupio veliki broj građana Čačka i Moravičkog okruga, koji su Vučića dočekali uz pesmu “Ruzmarin”, zastave Srbije i Srpske napredne stranke.

Veliki broj okupljenih nosi transparente na kojima piše “Čačak uz Vučića”, “Lučani uz Vučića”, “Gornji Milanovac uz Vučića”, “Ivanjica uz Vučića”,“Ujedinjena Srbija”, “Srbija pobeđuje”, “Kosovo je srce Srbije”, “Nema predaje”, “Već plate bolji život”, “Hvala za nove fabrike”…

Uoči početka skupa, za okupljene su pevali Miroslav Ilić i sestre Gobović.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!