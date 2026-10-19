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Sajam obrazovanja od 27. do 31. oktobra: Obrazovana Srbija, uspešna Srbija

19.10.2026.
Foto: pixabay
Sajam obrazovanja od 27. do 31. oktobra: Obrazovana Srbija, uspešna Srbija

 

Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava biće održan od 27. do 31. oktobra pod sloganom “Obrazovana Srbija, uspešna Srbija”, saopštili su organizatori.

Kako je najavljeno, Sajam obrazovanja već više od pet decenija okuplja ustanove, institucije, izdavače, nastavnike, stručnjake, učenike, studente i sve one koji obrazovanje prepoznaju kao jedan od najvažnijih temelja društva.

Izložbeni program na štandu Ministarstva prosvete obuhvatiće udžbenike, obrazovna i edukativna izdanja, nastavna sredstva, opremu i tehnologiju za savremenu nastavu, kao i različite programe i modele koji podržavaju razvoj znanja i veština.

Pored izložbenog dela, u sali za prateći program u Hali 2C biće organizovana stručna predavanja, radionice i prezentacije.

Cilj sajma je da na jednom mestu poveže različite delove obrazovnog sistema i omogući razmenu iskustava, primera dobre prakse i savremenih rešenja koja mogu doprineti njegovom daljem unapređenju.

Sajam posvećen obrazovanju, biće otvoren svakog dana od 10 do 20 časova. Organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, navedeno je u saopštenju.

 

Zajecaronline/Tanjug/N.S

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

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