Hitno upozorenje Poreske uprave: Građanima stižu lažni mejlovi o povraćaju poreza i izmirenju poreskih obaveza

Poreska uprava Srbije upozorava javnost i poreske obveznike da su identifikovani pokušaji zloupotrebe elektronske pošte, pri čemu se pošiljaoci lažno predstavljaju kao taj državni organ.

Kako navode, sporne poruke najčešće sadrže navodna obaveštenja u vezi sa povraćajem poreza, izmirenjem poreskih obaveza, sporednih poreskih davanja ili drugih obaveza iz nadležnosti Poreske uprave, uz poziv da se otvori prilog ili postupi po datim instrukcijama.

Građanima se savetuje da ne otvaraju priloge, ne aktiviraju prateće linkove i ne dostavljaju lične ili finansijske podatke putem lažnih poruka elektronske pošte.

Naglašavaju da se zvanična elektronska komunikacija Poreske uprave Srbije obavlja isključivo putem adresa elektronske pošte koje pripadaju domenu @purs.gov.rs.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!