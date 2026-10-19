ZC Zaječar na nivou regionalnog lidera u borbi protiv karcinoma dojke: Specijalisti radiologije na obuci za rano otkrivanje raka dojke

Proteklog vikenda u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac održana je obuka za izvođenje Cor biopsije suspektnih promena dojki koja se izvodi pod kontrolom ultrazvuka. Intervencija predstavlja zlatni standard i bez iste je nemoguće postavljanje definitivne dijagnoze promena viđenih na ultrazvuku.

Obuku obavljanja Cor biopsije završili su spec. radiologije dr Nemanja Narodović i spec. radiologije dr Borislav Miletić.

Procedura omogućava da se tokom svakog rutinskog ultrazvučnog pregleda dojki odmah nakon postavljanja sumnje izvrši biopsija suspektnih promena i neodložno slanje uzorkovanog materijala na PH (patohistološku) verifikaciju na odeljenju patologije. Time se maksimalno skraćuje vreme potrebno za postavljanje definitivne dijagnoze. Ujedno je i omogućen početak lečenja u najkraćem mogućem roku kao i eventualno upućivanje pacijentkinja na onkološki konzilijum, obzirom da je PH nalaz osnova bilo kakve konzilijarne odluke o eventualnom modalitetu lečenja.

“Procedura stavlja ZC Zaječar na nivou regionalnog lidera u borbi protiv karcinoma dojke. Jer sama metoda omogućava obavljanje kompletne dijagnostike pacijentkinja u matičnoj ustanovi i posledično nema potrebe da se pacijentkinje upućuju u druge zdravstvene centre, već se direktno upućuju na onkološki konzilijum”, navode iz Zdravstvenog centra Zaječar.

Time se pacijentkinje ne izlažu nepotrebnom stresu koje uključuje zakazivanje i odlazak van Zaječara. Takođe se skraćuje i vreme do otpočinjanja njihovog lečenja i sprečava se pojava eventualnih komplikacija. Sve to uz ekonomski aspekt, da se pacijentkinje ne izlažu nepotrebnim troškovima koji prate svaki odlazak van matične ustanove.

Zajecaronline/N.S.

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