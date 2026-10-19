„UVEK SE RADO VRAĆAM U MAKEDONIJU I VOLIM MAKEDONIJU!“ Saša Mirković oduševljen Skopljem, najavio novi susret uz koncert Vesne Zmijanac (VIDEO)

Saša Mirković oduševljen Skopljem!

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković proveo je dva dana u Makedoniji sa saradnicima, a pred povratak je podelio utiske i najavio ponovno druženje sa tamošnjom publikom.

Dok je u VIP salonu čekao let, istakao je da se prelepo osećao i preporučio svima da posete Skoplje.

– Evo, dok u VIP Lounge-u čekam svoj let, dva dana sam bio u Makedoniji sa saradnicima. Mogu vam reći da sam se prelepo osećao i toplo preporučujem svakom da dođe da obiđe Skoplje. Prelep grad, kao i cela Makedonija. A mi se, dragi Makedonci, vidimo 28. novembra na koncertu naše dive Vesne Zmijanac u „Borisu Trajkovskom“. Boki mi je već spremio ajvar – rekao je Mirković.

Nekoliko trenutaka kasnije ukrcao se u avion, odakle se još jednom oglasio. Pred poletanje je uputio toplu poruku Makedoniji i najavio skori povratak.

– I, evo, polećemo. I uvek se rado vraćam u Makedoniju i volim Makedoniju. Makedonijo, vidimo se ubrzo – poručio je Mirković.

Saša Mirković oduševljen Skopljem!

Zajecaronline/J.V.

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