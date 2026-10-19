„UVEK SE RADO VRAĆAM U MAKEDONIJU I VOLIM MAKEDONIJU!“ Saša Mirković oduševljen Skopljem, najavio novi susret uz koncert Vesne Zmijanac (VIDEO)

Saša Mirković oduševljen Skopljem!
Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković proveo je dva dana u Makedoniji sa saradnicima, a pred povratak je podelio utiske i najavio ponovno druženje sa tamošnjom publikom.
Dok je u VIP salonu čekao let, istakao je da se prelepo osećao i preporučio svima da posete Skoplje.
– Evo, dok u VIP Lounge-u čekam svoj let, dva dana sam bio u Makedoniji sa saradnicima. Mogu vam reći da sam se prelepo osećao i toplo preporučujem svakom da dođe da obiđe Skoplje. Prelep grad, kao i cela Makedonija. A mi se, dragi Makedonci, vidimo 28. novembra na koncertu naše dive Vesne Zmijanac u „Borisu Trajkovskom“. Boki mi je već spremio ajvar – rekao je Mirković.
Nekoliko trenutaka kasnije ukrcao se u avion, odakle se još jednom oglasio. Pred poletanje je uputio toplu poruku Makedoniji i najavio skori povratak.
– I, evo, polećemo. I uvek se rado vraćam u Makedoniju i volim Makedoniju. Makedonijo, vidimo se ubrzo – poručio je Mirković.
Saša Mirković oduševljen Skopljem!
@sasamirkovicofficial Македонијо, ве сакам многу! ❤️ #sasamirkovic ♬ izvorni zvuk – Saša Mirković
Zajecaronline/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
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