MUP: Od početka godine poginulo 104 vozača putničkih vozila
Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji evidentirano je 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 2, a povređeno 27 lica.
Kako navode iz MUP-a, analize saobraćajnih nezgoda ukazuju da vozači putničkih vozila i pešaci i dalje čine više od polovine ukupnog broja stradalih u saobraćaju. Ujedno se navodi, da je od početka godine poginulo 104 vozača putničkih vozila. Iako ova brojka beleži pad u odnosu na isti period prethodne godine, vozači putničkih automobila i dalje zadržavaju najveći broj u ukupnoj strukturi od čak 30%.
Međutim, posebno zabrinjava trend kod pešaka, koji su jedina katergorija sa porastom broja nastradalih. Prema evidenciji, od početka godine poginula su 83 pešaka, što je porast od 6% u odnosu na prethodnu.
Saobraćajna podseća vozače da smanje brzinu u blizini pešačkih prelaza i naseljenih mesta, a pešake da koriste obeležene pešačke prelaze, nose svetliju odeću ili reflektujuće elemente kako bi bili uočljiviji.
Zajecaronline/N.S.
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