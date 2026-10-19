Đoković nazadovao do 12. mesta na ATP listi, Siner ostao prvi
Najbolji srpski teniser Novak Đoković nazadovao je za četiri pozicije na najnovijoj ATP listi.
Đoković se sada nalazi na 12. mestu sa 3.090 bodova, dok je Italijan Janik Siner ostao prvi, sa 10.950.
Aleksandar Zverev je drugoplasirani teniser sveta sa 10.070 bodova, dok je Karlos Alkaraz na trećem mestu na ATP listi sa 5.610.
Ben Šelton je četvrti na ATP listi, a Danil Medvedev je na petoj poziciji. Flavio Koboli je šesti teniser sveta, a među prvih 10 nalaze se još Feliks Ože-Alijasim, Aleks de Minor, Frensis Tijafo i Artur Fis. Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za četiri mesta i sada je 57. na ATP listi sa 930 bodova. Dok je Hamad Međedović 76. teniser sveta sa 764. Laslo Đere je 136. na ATP listi sa 412 bodova, a Dušan Lajović je na 162. poziciji sa 353.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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