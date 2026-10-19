Priređena prezentacija koncepta rekonstrukcije zaječarskog teatra: Ovo će stvarno biti hram kulture za istok Srbije
U Pozorišnom muzeju priređena je prezentacija koncepta rekonstrukcije i adaptacije zaječarskog teatra. Prezentaciji je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Zaječara Dušan Vrućkić sa svojim saradnicima.
Glavna pozorišna sala je privremeno zatvorena zbog bezbednosnih propisa i protivpožarne zaštite. Predstave se tokom festivala i sezone igraju na alternativnim scenama (poput Centra za kulturu u Kotlujevcu).
Vladimir Đuričić, prvi čovek teatra u Zaječaru, istakao je da su se, u dogovoru sa lokalnom samoupravom, obratili Ministarstvu kulture. A zahvaljujući angažovanju ministra kulture Nikole Selakovića, rekonstrukcija pozorišta uvrštena u projekat „Srbija 2028–2030“. Dogradnjom objekta dobiće se između 800 i 1.000 kvadratnih metara novog prostora sa savremenom scenskom opremom.
„ Ovo će stvarno biti hram kulture za istok Srbije. Ljudi sa istoka Srbije, ljubitelji pozorišta, to zaslužuju, a pogotovo zaslužuje čovek čije ime nosi pozorište“, naglasio je Đuričić.
Takođe je istakao, da se očekuje, da u trenutku otvaranja, zaječarski teatar bude najmodernije pozorište u ovom delu Balkana i Evrope.
Priređena prezentacija koncepta rekonstrukcije zaječarskog teatra: Ovo će stvarno biti hram kulture za istok Srbije
Koncept rekonstrukcije i adaptacije ove, po mnogo čemu značajne zgrade u Zaječaru, predstavili su projektanti Vladimir Ivanović i Ivana Mišić iz Arhitektonsko-građevinskog instituta Novi Sad.
„Ovaj objekat je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture i to nam svakako daje određene parametre prema kojima treba da radimo. S obzirom na to da objekat treba da se rekonstruiše u postojećem volumenu i gabaritu, bili smo ograničeni sa te strane i nismo mogli da napravimo sve što smo baš hteli, ali smo projektom svakako maksimalno iskoristili postojeći prostor kako bismo poboljšali funkcionalnost i savremenost pozorišta. Glumci i ljudi koji ovde rade imaće mnogo bolje uslove kada se to bude realizovalo. Dobiće mnogo veću korisnu površinu, funkcionalnije prostorije i sve će im to olakšati rad“, pojasnila je delove projekta Ivana Mišić.
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