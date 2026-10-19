Radovi na asfaltiranju ulice kod ciglane u Zaječaru: Utrošeno 107 tona asfalta

Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović, sa saradnicima obišao je radove na asfaltiranju ulice u naselju kod ciglane u Zaječaru.

Tokom obilaska, Videnović je razgovarao i sa meštanima, koji su iskazali zadovoljstvo zbog izvedenih radova.

Na ovoj deonici asfaltirano je 160 metara ulice, za šta je utrošeno 107 tona asfalta.

“Nastavljamo sa uređenjem putne infrastrukture, jer želimo da se u svim delovima grada poboljšaju uslovi za život, a razgovor sa meštanima prilika je da čujemo njihove potrebe i sagledamo šta je još potrebno uraditi”, poručio je gradonačelnik Vladimir Videnović.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N.S.

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