U Pozorišnom muzeju u Zaječaru priređena svečanost u susret stogodišnjici od rođenja Steve Žigona

Pozorišni muzej u Zaječaru je imao privilegiju da organizuje prvu svečanost u susret stogodišnjici od rođenja velikog glumca, reditelja i mislioca Steve Žigona. Stevo Žigon je rođen 8. decembra 1926. godine.

O njegovom životu i stvaralaštvu govorila je njegova ćerka Ivana Žigon. Ona je posetiocima približila uspomene na svog oca i njegov bogat umetnički put kroz odlomke Stevinih uloga u teatru, serijama i na filmu.

Takođe, tokom programa predstavljeni su i odlomci iz njene knjige „Tako je govorio Žigon“. Odlomke su izveli glumci zaječarskog pozorišta Branislav Mijatović i Jovan Veljković.

U okviru 35.festivala „Dani Zorana Radmilovića“ sećanje na velikane srpske kinematografije oživelo je i kroz filmsko ostvarenje „Majstorska radionica“ koje povezuje trojicu izuzetnih umetnika : Pavla Vuisića, Stevu Žigona i Zorana Radmilovića.

Ovaj susret je imao posebnu važnost ne samo zato što je Stevo Žigon režirao tri predstave u Pozorištu Timočke Krajine u Zaječaru, već i zato što je porodica Žigon ovom prilikom obogatila Pozorišni muzej poklonom koji će predstavljati trajnu vezu njegovog stvaralaštva i Zaječarskog pozorišta.

Mladi Steva Žigon, koji s ponosom nosi ime svog dede, svečano je otkrio novi deo zbirke darova Pozorišnom muzeju – lične predmete Steve, Jelene i Ivane Žigon.

Zahvaljujući ovom daru, deo životne priče Steve Žigona nastaviće da živi u Zaječaru, kao podsetnik na stvaralaštvo koje je ostavilo neizbrisiv trag.

Zajecaronlline/N.S.

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