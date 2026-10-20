Počeo regionalni onlajn sajam poslova: Srbija učestvuje sa više od 30 firmi i 300 oglasa

Regionalni onlajn sajam poslova održava se od 20. do 27. oktobra. Srbija učestvuje sa više od 30 kompanija i 300 oglasa za posao.

Takođe, učestvuju i poslodavci i kandidati za posao iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Severne Makedonije.

Sajam se održava online, a svi koji traže prvi posao, razmišljaju o promeni ili žele da istraže ponudu mogu da posete sajam na adresi rs.regionalnisajamposlova.com, putem računara ili mobilnog telefona, bez obzira na to gde se nalaze, saopštio je Infostud.

Kako je navedeno, ovogodišnji sajam donosi nov, moderniji izgled i preglednije profile poslodavaca. Kandidati će imati mogućnost da pregledaju otvorene pozicije, upoznaju kompanije i saznaju više o uslovima rada, benefitima i iskustvima zaposlenih. Kod poslodavaca koji imaju omogućenu opciju četa, posetioci mogu i direktno da postave pitanja.

Ponuda je organizovana u pet tematskih celina: proizvodnju, trgovinu, usluge, IT i Startuj, namenjen mladima koji traže prve poslovne prilike.

U okviru sajma sprovodi se i regionalno istraživanje o tržištu rada, koje posetiocima pruža priliku da podele svoja iskustva, stavove i očekivanja. Njihovi odgovori doprineće boljem razumevanju potreba kandidata i trendova na tržištima regiona.

Kako se navodi, i ove godine posetioce očekuje „Lov na blago“, koji donosi dodatni razlog da istraže profile kompanija i ponudu poslova.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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