SRAMNO! Breskvica ismevala Sašu Matića, a sada ima duet sa njim – najgadnija dvoličnost na estradi (VIDEO)

SRAMNO! Breskvica ismevala Sašu Matića

Snimak Anđele Ignjatović Breskvice ponovo kruži društvenim mrežama i otvara neprijatnu temu. Pevačica je pre nekoliko godina pred kamerama ismevala Sašu Matića. Danas sa istim pevačem ima zajedničku pesmu „Sneg“.

Ovaj snimak sada baca drugačije svetlo na njihovu saradnju. Dok se Breskvica danas sa Matićem pojavljuje u muzičkom projektu, njene ranije reči ponovo su privukle pažnju javnosti.

Breskvica se šalila na račun slepog pevača

Na snimku koji se pojavio na TikToku, Breskvica izgovara vic o Saši Matiću.

„Šta radi Saša Matić na brodu? Čeka autobus“, rekla je pevačica što je izazvalo pravi haos na mrežama.

Problematičan deo ove šale jeste to što se oslanja na činjenicu da je Saša Matić slep. Zbog toga se postavlja pitanje da li je takav humor uopšte primeren, posebno kada je usmeren prema kolegi. Izgleda da Breskvica nije marila za uvrede i bezobrazluk kada je ovo snimala.

Nije poznato kako je Matić tada reagovao niti da li mu je ova šala zasmetala. Ipak, snimak ponovo otvara raspravu o granici između humora i ismevanja nečijeg invaliditeta.

Nekada vic na njegov račun, danas zajednička pesma

Posebno upada u oči činjenica da Breskvica i Saša Matić danas imaju zajedničku pesmu „Sneg“. Upravo taj kontrast čini stari snimak zanimljivim javnosti. A ono u čemu se svi slažu jeste krajnje sramotno ponašanje pevačice koja želi da bude uzor mladima.

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Zajecaronline/J.V.

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