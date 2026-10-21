Obeležen Dan oslobođenja Zaječara u Prvom svetskom ratu

Povodom obeležavanja Dana oslobođenja Zaječara u Prvom svetskom ratu, upriličena je ceremonija polaganja venaca na Francuskom groblju i na Trgu oslobođenja, kod spomenika Timočanima stradalim u Balkanskim i Prvom svetskom ratu.

Dan oslobođenja Zaječara u Prvom svetskom ratu obeležava se 19. oktobra . Grad je oslobođen 1918. godine, kada je u njega ušetala konjička brigada francuske vojske pod komandom pukovnika Gijoma Gambete (kasnije generala).

Svečanosti su prisustvovali Đorđe Todorov, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u ime Vlade Republike Srbije, zatim, ambasador Kraljevine Maroko, kao i predstavnici Ambasade Francuske – pukovnik Filip Abraam, izaslanik odbrane, zastavnik prve klase Lor Emar, pomoćnica izaslanika odbrane, Predrag Zečević i Gistav Manson.

Polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalim vojnicima, sačuvano je sećanje na sve one koji su svoje živote dali za slobodu Zaječara i Srbije.

Zaječaronline/Grad Zaječar/N. S.

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