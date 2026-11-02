Nedeljni horoskop od 2. do 8. novembra: Jedan znak mora da donese važnu odluku, a evo kome stiže prilika koju je dugo čekao

Evo šta nedelja od 2. do 8. novembra donosi svakom horoskopskom znaku

Ovan

Pred vama je dinamična nedelja u kojoj će biti važno da ne reagujete na prvu loptu. Neke situacije koje ste smatrali završenim mogle bi ponovo da zahtevaju vašu pažnju, naročito kada su u pitanju novac i zajednički dogovori. Sredina nedelje donosi mogućnost da konačno pronađete rešenje za problem koji vas je dugo opterećivao. Budite oprezni sa troškovima i nemojte obećavati više nego što možete da ispunite. Tokom vikenda prijaće vam odmor i vreme provedeno daleko od svakodnevne gužve.

Bik

Ove nedelje moraćete da pronađete ravnotežu između sopstvenih želja i očekivanja drugih ljudi. Moguće je da ćete ponovo razgovarati o dogovoru koji nije realizovan onako kako ste planirali. Nemojte dozvoliti da vas tuđa neodlučnost izbaci iz ravnoteže, jer će strpljenje biti vaša najveća prednost. Finansijska pitanja zahtevaju pažljiv pristup, posebno ako razmišljate o većoj kupovini. Kraj nedelje donosi mirniju atmosferu i priliku da se posvetite sebi.

Blizanci

Pred vama je period u kojem će dobra organizacija biti važnija od brzine. Moguća su kašnjenja, promene rasporeda ili potreba da ponovo proverite informacije koje ste ranije dobili. Iako će vas to povremeno nervirati, upravo zahvaljujući dodatnoj pažnji mogli biste da izbegnete ozbiljniji propust. Sredinom nedelje očekuje vas zanimljiv razgovor ili vest koja će vam pomoći da drugačije sagledate jednu situaciju. Vikend iskoristite za druženje i aktivnosti koje vas opuštaju.

Rak

Ova nedelja mogla bi da vam donese više zadovoljstva nego što očekujete, naročito ako se bavite kreativnim poslom ili planirate nešto novo. Moguće je da ćete dobiti podršku osobe čije mišljenje veoma cenite. Četvrti novembar posebno je povoljan u astrološkim tumačenjima, pa biste tada mogli da pronađete rešenje za pitanje koje vas već neko vreme muči. Ipak, nemojte preuzimati previše obaveza samo zato što želite svima da izađete u susret. Tokom vikenda prijaće vam porodična atmosfera i malo više odmora.

Lav

Pred vama je nedelja u kojoj ćete morati da uskladite poslovne obaveze sa privatnim planovima. Moguće je da će se ponovo otvoriti pitanje koje ste ranije odložili, a sada će zahtevati konkretnu odluku. Važno je da ne dozvolite da vas ponos spreči da prihvatite koristan savet. Sredina nedelje donosi mogućnost zanimljivog dogovora ili prijatnog iznenađenja. Krajem sedmice pokušajte da usporite i pronađete vreme za ono što vas zaista raduje.

Devica

Početak novembra donosi vam mnogo sitnih obaveza koje će zahtevati preciznost i strpljenje. Neke informacije mogle bi da budu nepotpune, pa nemojte žuriti sa zaključcima ili važnim dogovorima. Moguće je da ćete obnoviti kontakt sa osobom koja vam može pomoći da završite započeti posao. Sredina nedelje pogoduje rešavanju praktičnih pitanja, posebno onih vezanih za dokumenta i organizaciju. Tokom vikenda pokušajte da se oslobodite potrebe da sve držite pod kontrolom.

Vaga

Ove nedelje mogli biste da počnete drugačije da gledate na neke svoje ranije odluke. Retrogradna Venera u vašem znaku, prema astrološkim tumačenjima, podstiče vas da preispitate prioritete i jasnije odredite šta vam je zaista važno. Četvrti novembar donosi povoljan trenutak za razgovore, obnavljanje kontakata i rešavanje nesporazuma. Finansijska pitanja zahtevaju oprez, posebno kada su u pitanju veći izdaci. Kraj nedelje mogao bi da vam donese osećaj olakšanja i više samopouzdanja.

Škorpija

Pred vama je jedna od zanimljivijih nedelja ovog meseca, ali ne mora sve da se odvija onako kako ste zamislili. Retrogradni Merkur u vašem znaku vraća pažnju na stare planove, nedovršene razgovore i odluke koje zahtevaju dodatno razmišljanje. Oko 4. novembra mogli biste da dođete do važnog saznanja koje će vam pomoći da jasnije sagledate naredne korake. Nemojte insistirati na trenutnim odgovorima, jer neke stvari zahtevaju vreme. Vikend vam donosi priliku da se povučete iz svakodnevne gužve i napunite baterije.

Strelac

Ova nedelja podseća vas da nije neophodno da uvek budete u pokretu. Neki planovi mogli bi da se odvijaju sporije nego što ste očekivali, ali to ne znači da treba da odustanete. Sredinom nedelje moguć je zanimljiv susret ili razgovor koji će vam otvoriti drugačiju perspektivu. Obratite pažnju na troškove i nemojte donositi odluke samo zato što vam nešto u tom trenutku deluje primamljivo. Kraj sedmice idealan je za odmor, kraće putovanje ili druženje sa prijateljima.

Jarac

Pred vama je nedelja u kojoj bi strpljenje i dosadašnji trud mogli da počnu da daju rezultate. Moguće je da ćete obnoviti saradnju sa nekadašnjim poslovnim partnerom ili dobiti koristan predlog preko poznanika. Ipak, nemojte žuriti sa prihvatanjem novih obaveza dok ne proverite sve uslove. Sredina nedelje donosi povoljniju atmosferu za razgovore o planovima i finansijama. Tokom vikenda pokušajte da posao ostavite po strani i posvetite se stvarima za koje obično nemate dovoljno vremena.

Vodolija

Očekuje vas dinamična nedelja u kojoj će vaše ideje privlačiti pažnju, ali neće svi odmah razumeti ono što želite da postignete. Moguće su promene u poslovnom rasporedu ili potreba da ponovo predstavite predlog koji ranije nije prihvaćen. Nemojte se obeshrabriti ako rezultati ne dođu odmah, jer će upornost biti važnija od brzine. Sredina nedelje donosi priliku za koristan razgovor sa osobom koja ima više iskustva. Vikend iskoristite za predah i aktivnosti koje vam vraćaju dobro raspoloženje.

Ribe

Prva nedelja novembra mogla bi da vam donese novu inspiraciju i želju da promenite nešto u svakodnevici. Razmišljaćete o planovima koje ste ranije odlagali, a nije isključeno ni ponovno interesovanje za učenje, putovanja ili usavršavanje. Četvrti novembar donosi povoljnu astrološku atmosferu za razgovore i donošenje zaključaka koji vam mogu koristiti u narednom periodu. Ipak, budite pažljivi sa obećanjima i ne oslanjajte se na neproverene informacije. Kraj nedelje donosi više mira i priliku da se posvetite sopstvenim potrebama.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.