Sramota! Vučić pomilovao Dijanu Hrkalović za više krivičnih dela! Koji je motiv toga? Da li je on naređivao, pa je sad pomilovao da ga ne bi ona razotkrila?

Viši sud u Beogradu saopštio je da su mu 2. novembra iz Ministarstva pravde dostavljene odluke tadašnjeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju pet osoba. Među pomilovanima je i bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović.

Prema saopštenju suda, Vučić je odlukama od 27. septembra 2026. godine pomilovao Dijanu Hrkalović, Nebojšu Đokića, Marka Pavlovića, Draganu Živadinović i Miloša Dugalića. Četiri osobe oslobođene su krivičnog gonjenja, dok je jedna oslobođena daljeg izdržavanja zatvorske kazne.

Dijana Hrkalović oslobođena je krivičnog gonjenja za krivično delo trgovina uticajem u postupku koji se vodi pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Nebojša Đokić oslobođen je krivičnog gonjenja za pranje novca pred istim odeljenjem.

Sramota! Vučić pomilovao Dijanu Hrkalović za više krivičnih dela! Koji je motiv toga? Da li je on naređivao, pa je sad pomilovao da ga ne bi ona razotkrila?

Marko Pavlović oslobođen je krivičnog gonjenja za teško ubistvo u pokušaju u predmetu pred Višim sudom u Beogradu. Dragana Živadinović oslobođena je krivičnog gonjenja za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave, takođe pred Posebnim odeljenjem za organizovani kriminal.

Miloš Dugalić oslobođen je daljeg izdržavanja kazne zatvora na koju je osuđen presudom Apelacionog suda u Beogradu od 20. marta 2025. godine. Molbu za pomilovanje podneo je 20. avgusta ove godine.

Sve odluke stupaju na snagu danom donošenja. Iz Višeg suda poručuju da će u predmetima dalje postupati u skladu sa zakonom.

Zaječaronline/I.R.

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