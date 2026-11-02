ACA LUKAS TRI VEČERI ZAREDOM NASTUPA U BEOGRADSKOJ ARENI! SAŠA MIRKOVIĆ OVIM POTEZOM ISPISUJE NOVU STRANICU MUZIČKE ISTORIJE BALKANA!

Tri koncerta, zakazana za 2, 3. i 4. novembar, biće održana bez ikakvih smetnji i u potpuno organizovanim uslovima

Večeras, 2. novembra, održava se prvi u nizu koncerata najveće balkanske muzičke zvezde Ace Lukasa u Beogradskoj areni. Beograd će u naredna tri dana biti centar regionalne muzičke scene. Publiku očekuju brojni trenuci koji će joj dugo ostati u sećanju.

I ovog puta, iza kompletne organizacije i realizacije stoji Hype produkcija, na čelu sa direktorom i vlasnikom Sašom Mirkovićem. Mirković je još jednom pokazao da je dorastao i najzahtevnijim izazovima kada je reč o viziji. Iskustvu, posvećenosti i besprekornoj organizaciji, posebno kada je u pitanju realizacija tri koncerta tokom tri uzastopne večeri.

ACA LUKAS TRI VEČERI ZAREDOM PEVA U BEOGRADSKOJ ARENI!

Danas se održava i generalna proba za večerašnji koncert, tokom koje se privode kraju poslednje pripreme kako bi sve bilo spremno za veliko otvaranje. Scena, produkcija, tehnički detalji i celokupna organizacija deo su složenog procesa koji stoji iza spektakla koji očekuje publiku.

Tri koncerta, zakazana za 2, 3. i 4. novembar, biće održana bez ikakvih smetnji i u potpuno organizovanim uslovima

Ono što ovim događajima daje dodatnu težinu jeste činjenica da se koncerti realizuju bez ikakvih smetnji i u potpuno organizovanim uslovima.

Aca Lukas, kao izvođač čije se pesme godinama pevaju širom Balkana, ponovo će imati priliku da podseti publiku zbog čega važi za jedno od najuticajnijih imena regionalne muzičke scene. Njegovi hitovi, prepoznatljiv glas i energija koju donosi na scenu garancija su večeri ispunjenih emocijama, dobrom muzikom i nezaboravnom atmosferom.

Tri koncerta zaredom predstavljaju ozbiljan organizacioni izazov. Istovremeno, oni su i potvrda ogromnog interesovanja koje izaziva ime Ace Lukasa.

Bez sumnje, ove tri koncertne večeri imaju potencijal da ostanu upamćene kao značajan trenutak u regionalnoj muzičkoj istoriji, dok Saša Mirković još jednom potvrđuje da je čovek koji zna kako da odgovori i na najveće izazove.