Kričak i Sekulović na saslušanju u tužilaštvu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića, osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu “27”, saznaje Tanjug.

Tužilaštvo će nakon saslušanja odlučiti da li će sudiji za prethodni postupak predložiti da im odredi pritvor do 30 dana.

Kako je ranije saopštilo tužilaštvo, oni su uhapšeni 1. novembra. Uhapšeni su zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog – bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja ove godine u restoranu “27”.

Sumnja se i da je M.K. 16. maja sa drugim, za sada NN policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zlostavljanje i mučenje. A načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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