Kričak i Sekulović na saslušanju u tužilaštvu
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u toku je saslušanje načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala Boška Sekulovića, osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu “27”, saznaje Tanjug.
Tužilaštvo će nakon saslušanja odlučiti da li će sudiji za prethodni postupak predložiti da im odredi pritvor do 30 dana.
Kako je ranije saopštilo tužilaštvo, oni su uhapšeni 1. novembra. Uhapšeni su zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog – bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja ove godine u restoranu “27”.
Sumnja se i da je M.K. 16. maja sa drugim, za sada NN policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.
Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zlostavljanje i mučenje. A načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
Folk diva Mira Škorić obeležiće 40 godina uspešne muzičke karijere pred rasprodatim Sava centrom! Za veliki jubilarni koncert, zakazan za 19. novembar 2026. godine, ulaznice su rasprodate, a publiku očekuje veče posvećeno pesmama koje su obeležile decenije i osvojile srca brojnih generacija.
Rasprodata dvorana najlepša je uvertira u proslavu velikog jubileja i potvrda snažne veze koju Mira već četiri decenije gradi sa svojom publikom. Prepoznatljiv glas, iskrena emocija i hitovi koji traju obeležili su njen muzički put, a upravo će se sve to susresti na sceni Sava centra.
Uz vrhunsku produkciju, Mira će publiku povesti kroz najvažnije trenutke svoje karijere i pesme koje su odavno postale deo njihovih životnih priča. Biće to prilika da se zajedno prisete muzičkih početaka, velikih uspeha i emocija koje ni posle toliko godina ne blede.
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