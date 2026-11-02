Na putevima zaječarskog okruga tokom proteklog vikenda dogodile su se 4 saobraćajne nesreće: Jedna osoba poginula

Tokom proteklog vikenda na putevima zaječarskog okruga dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba poginula, jedna je zadobila teške telesne povrede, dok su dve lakše povređene.

U skladu sa Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila, kako se ističe u saopštenju MUP-a, u periodu od 1. novembra do 1. aprila, vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ukoliko se na kolovozu nalazi sneg, led ili poledica.

Iz Policijske uprave apeluju da je obavezno korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manja od 4 milimetra. Dok su na putevima van naselja obavezan deo zimske opreme i lanci za sneg ili drugi uređaji za povećanje trakcije.

Takođe se apeluje na vozače da, u skladu sa postojećim uslovima, adekvatno pripreme svoja vozila za put i obavezno koriste zimsku opremu, drže veće odstojanje i smanje brzinu kretanja vozila, i odgovornim ponašanjem daju doprinos na očuvanju bezbednosti saobraćaja.

Zajecaronline/N. S.

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