Muškarac pokušao da ubije radnicu u prodavnici u Somboru: Posekao je po licu, udarao je flašom i davio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su S. G. (2004) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je oštrim predmetom posekao po licu i vratu četrdesettrogodišnju radnicu jedne prodavnice. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, udarao je i flašom i davio, nanevši joj teške telesne povrede.

S. G. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Zajecaronline/MUP/N. S.

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