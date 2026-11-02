RHMZ: U Srbiji danas hladno i povremeno sa kišom, na planinama sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Više padavina očekuje se na području Borskog okruga.

Duvaće slab i umeren, u Podunavlju, Braničevu, kao i planinskim predelima istočne Srbije povremeno i jak, istočni i severoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najviša dnevna temperatura od 9 do 12 °С.

U Zaječaru danas oblačno, sa kišom. Duvaće umeren, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 8° C.

Zajecaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!