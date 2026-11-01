NOVEMBAR DONOSI VELIKE PREOKRETE! Četiri horoskopska znaka na udaru izazova, a ovaj datum je posebno važan!

NOVEMBAR DONOSI VELIKE PREOKRETE!

Mesec novembar donosi brojne astrološke izazove, promene i važne preokrete, a pojedini horoskopski znakovi mogli bi da se nađu pred posebno intenzivnim periodom. Astrolog i psiholog Ana Rakić Đuričić za Hype televiziju otkrila je šta zvezde predviđaju u narednom mesecu i izdvojila datume na koje bi trebalo obratiti posebnu pažnju.

Prema njenom astrološkom tumačenju, najviše izazova očekuje fiksne znakove, Lavove, Vodolije, Bikove i Škorpije. Za njih novembar može doneti suočavanje sa važnim životnim pitanjima, neočekivane situacije i potrebu za donošenjem značajnih odluka.

Druga polovina meseca biće posebno dinamična.

Ipak, jedan datum Ana posebno izdvaja, 16. novembar!

– Ono što želim posebno da naglasim za novembar mesec jeste 16. novembar. To je drugi aspekt koji je u pitanju, konjunkcija između Marsa i Jupitera u Lavu. To je aspekt koji će trajati sa tom pojačanom konjunkcijom do 13. decembra. Negde je bitno i na nivou ličnog horoskopa, a negde i na nivou dešavanja – istakla je Ana Rakić Đuričić za Hype televiziju.

Ovaj astrološki period, prema njenim rečima, zaslužuje posebnu pažnju, jer njegov uticaj može biti značajan kako na ličnom planu, tako i kroz šira dešavanja.

Da li će novembar nekima doneti velike životne preokrete, a drugima priliku za napredak i ostvarenje planova? Zvezde, prema tumačenju Ane Rakić Đuričić, najavljuju mesec pun dinamike!

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Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.