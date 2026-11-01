Selin Dion zaradila 125,5 miliona dolara koncertima u Parizu!

Kanadska pevačica Selin Dion zaradila je 125,5 miliona dolara od 16 koncerata održanih u septembru i oktobru u Parizu, prodavši ukupno 539.000 ulaznica. Čime je njen povratak na scenu, nakon dijagnoze retkog neurološkog oboljenja sindroma ukočene osobe, ostvario veliki komercijalni uspeh. Prva serija koncerata u dvorani “Plenitude Arena”, pod nazivom “Celine Dion Paris”, donela je prosečan prihod od 7,8 miliona dolara po nastupu.

Iako zarada nije bila dovoljna da se nađe među 10 najuspešnijih koncertnih rezidencija svih vremena, ostvareni rezultati ocenjeni su kao izuzetni. Prosečan prihod po koncertu bio je više od 10 puta veći od zarade koju je Dion ostvarivala tokom ranijih nastupa u Las Vegasu. Pre nego što su njeni koncerti obustavljeni. Pevačica je poslednju turneju održala u martu 2020. godine, kada je koncerte prekinula zbog pandemije koronavirusa.

Pre nego što je uspela da zakaže nove nastupe, Dion (58) saopštila je da joj je dijagnostikovan sindrom ukočene osobe. Retko neurološko oboljenje koje joj otežava pevanje i nastupe.

“Dugo se suočavam sa zdravstvenim problemima i bilo mi je veoma teško da prihvatim ove izazove i govorim o svemu kroz šta prolazim“, rekla je Dion u video-obraćanju 2022. godine.

Prvi deo turneje trajao je od 12. septembra do 17. oktobra i obuhvatao je 16 rasprodatih koncerata. Drugi deo turneje održaće se u proleće naredne godine u periodu od 8. do 29. maja sa još deset termina.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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