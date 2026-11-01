Institut “Dedinje” demantovao navode o uništavanju dokumentacije

Nacionalni institut za srce i krvne sudove “Dedinje” demantovao je danas navode pojedinih medija o navodnom uništavanju dokumentacije u toj zdravstvenoj ustanovi, ocenivši ih kao zlonamerne insinuacije i dezinformacije, i istakao da Institut u svim segmentima rada funkcioniše u skladu sa zakonom.

“Ova ugledna ustanova u svim segmentima svog rada funkcioniše normalno i u skladu sa zakonom i uvek je spremna za sve vrste inspekcijskog nadzora”, navodi se u saopštenju Instituta.

Demanti je usledio nakon objavljivanja portala “Slavija info” da je direktor Instituta Milovan Bojić navodno uništavao dokumentaciju, kao i optužbi koje se odnose na zapošljavanje, napredovanje zaposlenih, javne nabavke i poslovanje ustanove.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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