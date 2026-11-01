Batut upozorava na porast obolevanja u Srbiji: Više od 7.300 obolelih sa simptomima

U Srbiji je registrovan porast broja oboljenja sličnih gripu, a tokom prethodne nedelje laboratorijski su potvrđena još tri slučaja infekcije virusom gripa. Prema najnovijim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, od početka praćenja sezone potvrđeno je ukupno 10 slučajeva gripa. Dok je za samo sedam dana prijavljeno čak 7.336 oboljenja sa simptomima sličnim gripu.

Prema izveštaju Instituta “Batut”, u periodu od 19. do 25. oktobra 2026. godine laboratorijski su potvrđena tri nova slučaja gripa, i to na teritoriji Braničevskog, Kolubarskog i Raškog okruga.

Kod pacijenata iz Braničevskog i Kolubarskog okruga potvrđen je virus gripa tipa A(H1N1)pdm09, dok je kod pacijenta sa teritorije Raškog okruga, koji je u nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, identifikovan virus gripa tipa A. Time je ukupan broj laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa porastao na deset.

Više od 7.300 slučajeva oboljenja sličnih gripu

Iako je broj laboratorijski potvrđenih infekcija relativno mali, podaci o oboljenjima sličnim gripu ukazuju na porast učestalosti respiratornih simptoma među stanovništvom. Tokom prethodne nedelje u Srbiji je registrovano 7.336 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Iz Instituta “Batut” navode da je aktivnost virusa gripa i dalje na osnovnom nivou, odnosno ispod epidemijskog praga.

Zajecaronline/Srbijadanas/J.V.

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