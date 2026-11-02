Konačni rezultati izbora u roku od 96h, nakon toga počinju da teku rokovi za konstituisanje Skupštine

Posle ponovljenih izbora na 53 biračka mesta, na sajtu Republičke izborne komisije objavljeni su rezultati sa svih 8.392 biračka mesta na vanrednim parlamentarnim izborima.

RIK ima 96 časova da objavi ukupan izveštaj o rezultatima izbora. Nakon toga počinju da teku rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine.

Prema zakonu, birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na samom biračkom mestu. A lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta donosi za sva biračka mesta koja se nalaze na njenoj teritoriji zbirni izveštaj o rezultatima glasanja. U roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja, RIK objavljuje za sva biračka mesta ukupan izveštaj o rezultatima izbora.

Konačni rezultati izbora u roku od 96h, nakon toga počinju da teku rokovi za konstituisanje Skupštine

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, RIK u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora rešenjem dodeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redosledu na izbornoj listi.

U raspodeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali. Izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova.

Mandati se raspodeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista podeli svakim brojem od jedan do 250. Dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini tako da izbornoj listi pripada onoliko mandata koliko ima svojih količnika među 250 najvećih količnika svih izbornih lista koje učestvuju u raspodeli.

Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, mandati narodnih poslanika se potvrđuju na prvoj sednici Narodne skupštine. Sednicu saziva predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva. Tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja rezultata izbora.

Potvrđivanjem mandata najmanje dve trećine narodnih poslanika konstituisan je nov saziv Narodne skupštine. Čime prestaje mandat prethodnog saziva parlamenta.

Rok za formiranje Narodne skupštine je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora. Rok za formiranje nove Vlade je 90 dana od formiranja Narodne skupštine.

Vanredni parlamentarni izbori, na kojima je učestvovalo 18 lista, održani su 25. oktobra.

Zajecaronline7Tanjug/N. S.

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