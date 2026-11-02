NBS: Bankarski sektor je stabilan, dinar će biti očuvan

Osigurani depoziti su zaštićeni, bankarski sektor je stabilan, a stabilnost dinara će biti očuvana, poručila je danas Narodna banka Srbije.

“NBS potvrđuje građanima i privredi da je bankarski sektor Republike Srbije stabilan, dobro kapitalizovan i visoko likvidan. I da postoje svi neophodni institucionalni, finansijski i regulatorni mehanizmi za odbranu njegove stabilnosti”, saopštila je NBS.

Kako kažu, odluka o oduzimanju dozvole za rad Alta banci a.d. Beograd doneta je radi zaštite interesa njenih deponenata i poverilaca.

“Ističemo da se problemi u poslovanju pojedinačne banke ne mogu poistovećivati sa stanjem bankarskog sektora u celini, koji raspolaže značajnim kapitalnim i likvidnim rezervama i nastavlja redovno da pruža usluge građanima i privredi”, poručuju iz NBS.

Iz centralne banke posebno naglašavaju da su svi depoziti obuhvaćeni zakonskim sistemom osiguranja depozita zaštićeni. I da će biti isplaćeni u punom osiguranom iznosu. Reč je o zakonom utvrđenom pravu deponenata, do iznosa od 50.000 evra po deponentu u banci, čiju isplatu garantuje Republika Srbija. Agencija za osiguranje depozita, kako je navedeno, ima potrebna sredstva, koja će deponentima biti isplaćena u zakonskom roku.

Istovremeno, Narodna banka Srbije navodi da nedvosmisleno potvrđuje odlučnost da očuva stabilnost dinara prema evru. Jer je stabilnost deviznog kursa bila i ostaje kamen temeljac makroekonomske politike Srbije.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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