VJT BG pozvalo VST da osudi neprimerene izjave predsednika AKB

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu pozvalo je Visoki savet tužilaštva (VST) da hitno reaguje i osudi, kako su naveli u saopštenju, neprimerene izjave predsednika Advokatske komore Beograda (AKB) Vladimira Prijovića date jutros na Javnom medijskom servisu – Radio televiziji Srbije u jutarnjem dnevniku.

Tužilaštvo je u saopštenju navelo sa je Prijović, pored ostalog, u izjavi na uvredljiv način komentarisao javne tužioce VJT u Beogradu. Potom pozvao glavnog javnog tužioca da “uhapsi svog zamenika, pa i samog sebe”.

“Neprimerena, neodmerena, besmislena i na zakonu neutemeljena izjava predstavlja teško narušavanje ugleda javnog tužilaštva. Posebno imajući u vidu mesto i vreme na kojem je izrečena, kao i činjenicu da priliči uličnom žargonu, a ne predsedniku AKB”, navode iz tužilaštva.

Dodaje se da ovakav narativ predstavnika advokature ne sme biti tolerisan i zaslužuje svaku javnu osudu, zbog čega, VJT apeluje na hitnu reakciju Visokog saveta tužilaštva.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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