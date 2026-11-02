PRIVEDEN DAVOR MACURA! Policija više od 30 sati vršila pretres u prostorijama ALTA banke

Davor Macura, vlasnik Alta banke, priveden je noćas.

Prethodno je policija više od 30 sati, još od subote, vršila pretres u prostorijama Alta banke, kojoj je u subotu ujutro rano izvršni odbor Narodne banke Srbije oduzeo dozvolu za rad i proglašen je njen stečaj.

PKo je Davor Macura?

Davor Macura je doktor nauka u oblasti menadžmenta i biznisa. Vlasnik je i predsednik Upravnog odbora ALTA banke a.d. Beograd i vlasnik je Alta Pay Group-e.

Zajecaronline/kurir/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.