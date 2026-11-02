Uhapšeni odgovorno lice “Alta banke” i još dvoje zaposlenih

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), policija je uhapsila odgovorno lice “Alta banke” D.M, direktora Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom “Alta banke” G.M. i saradnika za trezorsko poslovanje “Alta banke” I.P, osumnjičene za zloupotrebu položaja.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedeni u tužilaštvo na saslušanje, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Za osumnjičenog D.M. se sumnja da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica. Dok su ostali osumnjičeni da su pomogli u izvršenju navedenog krivičnog dela.

Kako je navedeno, sumnja se da je D.M. je u prethodnom periodu, do 31. oktobra, izvršio to krivično delo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja. U čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli osumnjičeni G. M, i I.P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru “Alta banke”, tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor “Depo”.

Na taj način je D. M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.

Po nalogu ovog tužilaštva, 31. oktobra i 1. novembra su u prostorijama “Alta banke” i stambenom prostoru osumnjičenog D.M. izvršeni pretresi. Dok je u prostoriji banke izvršen popis gotovog novca u trezoru, navedeno je u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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