Konkursi za prijem kandidata u 63. padobransku i 72. brigadu za specijalne operacije

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije objavili su konkurs za prijem kandidata u 63. padobransku brigadu i 72. brigadu za specijalne operacije, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Konkurs je otvoren od 1. do 30. novembra. Budući pripadnici 63. padobranske brigade službovaće u Nišu. Dok će kandidati primljeni u 72. brigadu za specijalne operacije službovati u Pančevu.

Pravo da se prijave imaju državljani Republike Srbije, žene i muškarci, sa najmanje srednjom stručnom spremom, koji ispunjavaju opšte i posebne uslove.

Konkursi za prijem kandidata u 63. padobransku i 72. brigadu za specijalne operacije

Kandidate sa blagovremenim i kompletnim prijavama očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, provera fizičkih sposobnosti i bezbednosna provera. A nakon toga sledi osnovna i selektivna obuka. Najuspešnijima će biti pružena prilika da stupe u profesionalnu vojnu službu, prvo na određeno vreme u trajanju od šest meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme.

Detaljne informacije o uslovima i postupku prijave dostupne su na internet stranici Ministarstva odbrane.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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