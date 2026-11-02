Boris Tadić: “Nisu svi u politici isti. Ja sam svedok u prevarama koje su neki političari pravili”!

Prema Tadićevim rečima, pojedinci su u različitim periodima bili u koalicijama sa radikalima, naprednjacima, a potom i sa „takozvanim proevropljanima“. Istakao je da je pred svima veliki zadatak da se razazna ko je ko u srpskoj politici i da se priča o tome da su „svi isti“ konačno stavi u prošlost.

„Nisu svi isti. Razlika je ogromna i u stilu, i u poštenju, i u političkoj delatnosti, i u političkim nakanama i namerama, od ideologija, od strateških nacionalnih ciljeva, od odnosa prema, na primer, Kosovu, Republici Srpskoj i borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“, rekao je Tadić.

Posebno oštro se osvrnuo na Srpsku naprednu stranku, ocenivši da su „naprednjaci najlažovskija stranka, najlopovskija stranka u novijoj istoriji Srbije“ i da su „gora i od Socijalističke partije Srbije devedesetih godina“.

Dodao je da su potpuno falsifikovali sve svoje nakane i ponašali se suprotno svemu onome što su govorili da će raditi, kao i suprotno onome što su tvrdili da su radili.

Zajecaronline/J.V.

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