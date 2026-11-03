Tragičan ishod utakmice: Preminuo fudbaler Tenerifa nakon sudara sa golmanom – lekari ga oživljavali, ali mu nije bilo spasa!

Fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je jutros nakon što je doživeo teške povrede glave i grudnog koša posle sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom. Nesreća se dogodila tokom jučerašnje utakmice 12. kola španske Druge La Lige, saopštio je španski klub.

Španski mediji navode da je De Migel juče hitno prebačen u bolnicu, pošto se u finišu utakmice sa Andorom sudario sa protivničkim golmanom Ovonom. Incident se dogodio u sedmom minutu nadoknade vremena, pri rezultatu 2:2.

Ovono je istrčao sa svog gola i u sudaru velikom brzinom, u krugu koji obeležava centar, kolenom u grudi udario De Migela, koji je pao na teren. Fudbaler Tenerifa je ostao na leži na terenu bez svesti, a igrači oba tima su odmah zatražili lekarsku pomoć. Glavni sudija Perez Ernandez je pokazao crveni karton Ovonu, a potom je odlučio da prekine meč. Španski mediji prenose da je De Migelu na terenu ukazivana pomoć 15 minuta, nakon čega je prebačen na odeljenje intenzivne nege u Univerzitetskoj bolnici Nuestra Senjora de Kandelarija, a jutros je saopšteno da je fudbaler Tenerifa preminuo.

Tragičan ishod utakmice: Preminuo fudbaler Tenerifa nakon sudara sa golmanom – lekari ga oživljavali, ali mu nije bilo spasa!

“Nema reči utehe, nema apsolutno ničega što bi moglo da ublaži ovu neizmernu tugu. Uz njegovu smo neutešnu porodicu, uz njegove najmilije i uz sve navijače Tenerifa, koji danas plaču zbog ovog surovog ishoda. Porodica Hesusa de Migela zahvaljuje na svakom izrazu podrške i isto tako, od srca, moli za poštovanje njihove privatnosti u ovim strašnim trenucima”, saopšteno je iz Tenerifa.

De Migel je rođen 21. septembra 1996. godine u Madridu. Pre Tenerifa je igrao za Kasteljon, Uniosistas, Navalkarnero, Union Adarve, Fuenlabradu, Internasional Madrid, Lugo Fuenlabradu i Leganes.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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