NAKON OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE BOKIJU 13 OGLASIO SE SAŠA MIRKOVIĆ! Direktor i vlasnik Hype produkcije poslao snažnu poruku: „Voli te brat!“

Nakon što je Apelacioni sud u Skoplju doneo oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, oglasio se i direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković, koji je javno pružio podršku svom prijatelju.

Vest o velikom preokretu u sudskom postupku koji se godinama vodio protiv Bokija 13 izazvala je veliku pažnju javnosti, a među onima koji su se oglasili povodom ove odluke našao se i Saša Mirković. On je putem svog Instagram profila uputio kratku, ali snažnu poruku podrške Jovanovskom, jasno pokazujući koliko mu je drago zbog oslobađajuće presude.

– Pravda je spora, ali dostižna! Voli te brat! – napisao je Saša Mirković na Instagramu.

Ovim rečima direktor i vlasnik Hype produkcije još jednom je pokazao prijateljsku podršku Bokiju 13 u trenutku koji za njega ima poseban značaj.

Podsetimo, Apelacioni sud u Skoplju preinačio je prvostepenu presudu kojom je Jovanovski bio osuđen na pet godina zatvora u predmetu „Međunarodni savez“ i doneo oslobađajuću presudu. Boki 13 se nakon odluke suda oglasio emotivnim saopštenjem, ističući da je posle sedam godina oslobođen svih optužbi i proglašen nevinim.

– Obaveštavam javnost da je danas Apelacioni sud u Skoplju preinačio osuđujuću presudu i doneo oslobađajuću presudu za mene i sve ostale optužene u predmetu „Međunarodni savez“. Posle sedam godina, danas sam oslobođen svih optužbi i proglašen nevinim! Ovo je bilo teških sedam godina, kako za mene, tako i za moju porodicu i moje najbliže! Pravda je spora, ali dostižna! Ovo je pobeda nad zlom! Zahvaljujem svima koji su mi bili istinska podrška tokom svih ovih godina! Neka žive istina i pravda – poručio je Jovanovski.

Mirkovićeva poruka podrške još je jedna potvrda prijateljstva i solidarnosti. A reči „Brat moj Boki“ jasno govore o bliskosti i podršci koju mu je pružio u ovom važnom životnom trenutku.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!