NAKON OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE BOKIJU 13 OGLASIO SE SAŠA MIRKOVIĆ! Direktor i vlasnik Hype produkcije poslao snažnu poruku: „Voli te brat!“
Nakon što je Apelacioni sud u Skoplju doneo oslobađajuću presudu za Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, oglasio se i direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković, koji je javno pružio podršku svom prijatelju.
Vest o velikom preokretu u sudskom postupku koji se godinama vodio protiv Bokija 13 izazvala je veliku pažnju javnosti, a među onima koji su se oglasili povodom ove odluke našao se i Saša Mirković. On je putem svog Instagram profila uputio kratku, ali snažnu poruku podrške Jovanovskom, jasno pokazujući koliko mu je drago zbog oslobađajuće presude.
– Pravda je spora, ali dostižna! Voli te brat! – napisao je Saša Mirković na Instagramu.
Ovim rečima direktor i vlasnik Hype produkcije još jednom je pokazao prijateljsku podršku Bokiju 13 u trenutku koji za njega ima poseban značaj.
Podsetimo, Apelacioni sud u Skoplju preinačio je prvostepenu presudu kojom je Jovanovski bio osuđen na pet godina zatvora u predmetu „Međunarodni savez“ i doneo oslobađajuću presudu. Boki 13 se nakon odluke suda oglasio emotivnim saopštenjem, ističući da je posle sedam godina oslobođen svih optužbi i proglašen nevinim.
– Obaveštavam javnost da je danas Apelacioni sud u Skoplju preinačio osuđujuću presudu i doneo oslobađajuću presudu za mene i sve ostale optužene u predmetu „Međunarodni savez“. Posle sedam godina, danas sam oslobođen svih optužbi i proglašen nevinim! Ovo je bilo teških sedam godina, kako za mene, tako i za moju porodicu i moje najbliže! Pravda je spora, ali dostižna! Ovo je pobeda nad zlom! Zahvaljujem svima koji su mi bili istinska podrška tokom svih ovih godina! Neka žive istina i pravda – poručio je Jovanovski.
Mirkovićeva poruka podrške još je jedna potvrda prijateljstva i solidarnosti. A reči „Brat moj Boki“ jasno govore o bliskosti i podršci koju mu je pružio u ovom važnom životnom trenutku.
Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
Dodaj komentar