Blace proglasilo vanrednu situaciju: Nestašica vode

Nivo vode u akumulacionom jezeru ”Pridvorica”, iz kojeg se snabdeva veći deo Blaca i okolnih sela, na istorijskom je minimumu.

Zbog nestašice vode u akumulaciji, na delu opštine Blace, proglašena je vanredna situacija.

Štab za vanredne situacije opštine Blace apelovao je na građane da ne koriste vodu sa gradskog vodovoda mimo prioritetnih i higijenskih potreba. S obzirom da trenutni nivo vode u akumulaciji ne može zadovoljiti druge potrebe.

Takođe, apeluje se da svako ko je u mogućnosti koristi vodu sa sopstvenog bunara ili drugih izvora snabdevanja, navedeno je u obaveštenju objavljenom na sajtu Opštine Blace.

Kako se navodi, Štab će u narednom periodu redovno informisati stanovništvo i javnost o svim bitnim činjenicama od značaja za zaštitu i spasavanje.

Vanredna situacija na delu teritorije opštine Blace proglašena je 28.oktobra.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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