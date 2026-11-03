„POSLE SEDAM GODINA PROGLAŠEN SAM NEVINIM!” Boki 13 se oglasio nakon oslobađajuće presude: „Ovo je pobeda nad zlom!“

Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, oglasio se prvi put nakon što je Apelacioni sud u Skoplju doneo oslobađajuću presudu u predmetu „Međunarodni savez“, čime je preinačena prvostepena presuda kojom je bio osuđen na pet godina zatvora.

Nakon višegodišnje sudske borbe, Boki 13 se obratio javnosti putem svog Instagram profila, ne krijući koliko mu znači odluka suda. U emotivnom saopštenju osvrnuo se na prethodnih sedam godina, težak period kroz koji su prošli on i njegova porodica, ali i na ljude koji su mu sve vreme pružali podršku.

“Obaveštavam javnost da je danas Apelacioni sud u Skoplju preinačio osuđujuću presudu i doneo oslobađajuću presudu za mene i sve ostale optužene u predmetu „Međunarodni savez“. Posle sedam godina, danas sam oslobođen svih optužbi i proglašen nevinim!”, započeo je Jovanovski.

Posebno emotivan deo njegovog obraćanja odnosio se na porodicu i najbliže. Koji su, kako je istakao, zajedno sa njim prolazili kroz izuzetno težak životni period.

“Ovo je bilo teških sedam godina, kako za mene, tako i za moju porodicu i moje najbliže! Pravda je spora, ali dostižna! Ovo je pobeda nad zlom! Zahvaljujem svima koji su mi bili istinska podrška tokom svih ovih godina! Neka žive istina i pravda!”, zaključio je Boki 13.

Podsetimo, Jovanovski je u oktobru 2025. godine, nakon ponovljenog suđenja, osuđen na pet godina zatvora. Osuđen je zbog navodne prevare i pranja novca. Međutim, Apelacioni sud u Skoplju sada je preinačio tu odluku i doneo oslobađajuću presudu. O tome je javnost prethodno obavestio i njegov advokat Saško Dukovski.

Za Bokija 13 ova odluka predstavlja kraj jednog dugog i teškog poglavlja. A njegove reči „Pravda je spora, ali dostižna“ najbolje oslikavaju emocije sa kojima je dočekao vest na koju je čekao sedam godina.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N. S.

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