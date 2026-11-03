Potraga za mladićem iz Srbije na Triglavu: Spasioci pronašli njegove stvari i tragove kretanja u snegu koji su vodili niz padinu
Devetnaestogodišnji državljanin Srbije nestao je u subotu tokom uspona na Triglav, najviši vrh Slovenije, planinskom stazom preko Plemenica.
A potraga za njim je nastavljena nakon što su spasioci pronašli njegove lične stvari i tragove kretanja u snegu, saopštila je danas slovenačka policija.
Policija je o nestanku obaveštena sinoć nešto pre 20 časova, prenosi 24ur.
Prema dosadašnjim informacijama, mladić se u subotu, 31. oktobra, uputio ka Triglavu. U akciji potrage učestvuju pripadnici gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pre svega jakog vetra i oblačnosti, spasavanje helikopterom nije bilo moguće, saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.
Spasioci su najpre na visini od 2.130 metara pronašli predmete koji pripadaju nestalom mladiću. A zatim su u snegu uočili i tragove koji su vodili niz padinu do visine od oko 1.900 metara, gde ih je vetar izbrisao. Na tom području pronađeni su i drugi predmeti.
Pošto nestali državljanin Srbije još nije pronađen, potraga, koju predvodi Policijska stanica Bovec, se nastavlja.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.
Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.
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Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku i pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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