Potraga za mladićem iz Srbije na Triglavu: Spasioci pronašli njegove stvari i tragove kretanja u snegu koji su vodili niz padinu

Devetnaestogodišnji državljanin Srbije nestao je u subotu tokom uspona na Triglav, najviši vrh Slovenije, planinskom stazom preko Plemenica.

A potraga za njim je nastavljena nakon što su spasioci pronašli njegove lične stvari i tragove kretanja u snegu, saopštila je danas slovenačka policija.

Policija je o nestanku obaveštena sinoć nešto pre 20 časova, prenosi 24ur.

Prema dosadašnjim informacijama, mladić se u subotu, 31. oktobra, uputio ka Triglavu. U akciji potrage učestvuju pripadnici gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova, pre svega jakog vetra i oblačnosti, spasavanje helikopterom nije bilo moguće, saopštila je Policijska uprava Nova Gorica.

Spasioci su najpre na visini od 2.130 metara pronašli predmete koji pripadaju nestalom mladiću. A zatim su u snegu uočili i tragove koji su vodili niz padinu do visine od oko 1.900 metara, gde ih je vetar izbrisao. Na tom području pronađeni su i drugi predmeti.

Pošto nestali državljanin Srbije još nije pronađen, potraga, koju predvodi Policijska stanica Bovec, se nastavlja.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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