Uhapšen direktor JKP “Drina” Mali Zvornik zbog sumnje na zloupotrebu položaja
Na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Novom Sadu uhapšen je osumnjičeni D.K. Zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakonika.
“U toku do sada preduzetih radnji utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.K., kao direktor JKP ‘Drina’ Mali Zvornik, u toku 2025. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja omogućio sprovođenje javne nabavke. U kojoj je unapred dogovoren ponuđač koji će biti izabran i kome je prilagođena konkursna dokumentacija”, saopštilo je VJT u Novom Sadu.
Kako je navedeno, nakon sprovedene nabavke, osumnjičeni je zaključio ugovor na osnovu kog je izabranom ponuđaču isplaćeno više od 13.000.000,00 dinara. Iako su uz ponudu dostavljene neistinite isprave, kao dokaz ispunjenosti uslova.
Uhapšen direktor JKP “Drina” Mali Zvornik zbog sumnje na zloupotrebu položaja
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom D.K. je određeno zadržavanje do 48 časova. U kom roku će, u skladu sa zakonom, biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, navedeno je u saopštenju.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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MIRA ŠKORIĆ RASPRODALA SAVA CENTAR! Četiri decenije uspešne karijere slavi pred punom dvoranom!
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