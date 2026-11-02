Breskvica na Pinku sa Vučićem „po zadatku“? Povezuju je sa sankcionisanim Zvonkom Veselinovićem i trgovinom drogom, a svemu posredovao Velibor Popović Pop!?

U javnosti su se pojavile tvrdnje da je pevačica Breskvica (Anđela Ignjatović) navodno povezana sa Zvonkom Veselinovićem, kontroverznim biznismenom sa severa Kosova koji se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država.

Prema navodima koji kruže na društvenim mrežama, Veselinović navodno kontroliše ili utiče na Breskvicu preko njenog menadžera iz Berana, Velibora Popovića Popa. Tvrdi se da je ta veza uspostavljena kako bi se izbeglo procesuiranje u Srbiji za različita krivična dela, pre svega trgovinu drogom. Dalje se navodi da pevačica redovno odseda u hotelu Grey, koji se pripisuje Veselinoviću, te da je pre nekoliko meseci bila vraćena sa granice prilikom planiranog nastupa u Kosovskoj Mitrovici zbog tih veza.

U istim tvrdnjama se pominje i da je Breskvica nastupila u emisiji sa Aleksandrom Vučićem na televiziji Pink „po zadatku“, upoređujući to sa sličnim navodima o jutjuberu Bogdanu Iliću (Baka Prase).

Breskvica na Pinku sa Vučićem „po zadatku“? Povezuju je sa sankcionisanim Zvonkom Veselinovićem i trgovinom drogom, a svemu posredovao Velibor Popović Pop!?

Zvonko Veselinović je u javnosti poznat kao biznismen čije firme ostvaruju značajne poslove u Srbiji, uključujući građevinarstvo i eksploataciju kamenoloma. Američke vlasti su ga 2021. godine stavile na listu sankcija, označivši ga kao lidera organizovane kriminalne grupe. A slične mere je uvela i Velika Britanija. Veselinović je u prošlosti više puta hapšen i optuživan, ali je u većini slučajeva oslobađan.

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