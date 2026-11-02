BIVŠA LJUBAV IM SE VRAĆA: Tri horoskopska znaka dobijaju poruku

Neke ljubavne priče nikada ne dobiju pravi kraj, a upravo bi to moglo da se dogodi pripadnicima tri horoskopska znaka.

Prema astrološkim tumačenjima, naredni period mogao bi da donese neočekivane poruke, pozive i susrete sa osobama iz prošlosti. Ono što su mislili da je zauvek završeno moglo bi ponovo da postane aktuelno.

Za neke će to biti prilika za novi početak, dok će drugi morati dobro da razmisle da li vredi ponovo otvoriti vrata nekome ko ih je nekada povredio.

RAK

Rakovi teško zaboravljaju ljude koje su iskreno voleli. Iako često pokušavaju da sakriju emocije i nastave dalje, u njihovim mislima neretko ostaju uspomene na bivšu ljubav. Upravo bi njima mogla da stigne poruka od osobe za koju su verovali da se više nikada neće javiti.

BIVŠA LJUBAV IM SE VRAĆA: Tri horoskopska znaka dobijaju poruku

Moguće je da će bivši partner pokušati da objasni svoje postupke i prizna greške iz prošlosti. Rakovi će se naći pred važnom odlukom: da li da pruže drugu šansu ili da konačno stave tačku na priču koja ih je dugo opterećivala.

ŠKORPIJA

Škorpije su poznate po snažnim emocijama i vezama koje ostavljaju dubok trag. I kada deluje da su potpuno prebolele nekoga, neke uspomene i dalje mogu da ih prate.

U narednom periodu moglo bi da usledi iznenađenje u vidu poruke ili poziva bivše ljubavi. Osoba iz prošlosti možda će želeti da obnovi kontakt i proveri da li još postoji šansa za pomirenje. Škorpije će ovog puta imati priliku da postave uslove i odluče šta zaista žele.

VAGA

Vage čeznu za ljubavlju, pažnjom i emotivnom sigurnošću. Ipak, neke njihove ljubavne priče ostale su nedovršene, zbog čega bi povratak bivšeg partnera mogao da probudi uspavane emocije.

Moguće je da će dobiti poruku koja će ih potpuno iznenaditi. Reči koje dugo žele da čuju mogle bi konačno da budu izgovorene, a stari osećaji ponovo bi mogli da isplivaju na površinu. Ipak, Vage ne bi trebalo da zaborave razloge zbog kojih je do raskida došlo.

DA LI JE VREME ZA DRUGU ŠANSU?

BIVŠA LJUBAV IM SE VRAĆA: Tri horoskopska znaka dobijaju poruku

Rakove, Škorpije i Vage očekuju zanimljiva emotivna preispitivanja. Povratak bivše ljubavi ne mora nužno da znači pomirenje, ali može doneti odgovore na pitanja koja su dugo ostala bez odgovora. Ponekad je upravo razgovor iz prošlosti ono što je potrebno da bi se napravio korak ka srećnijoj budućnosti.

Zajecaronline/Alo S.S.

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