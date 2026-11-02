LUKAS ZAPEVAO, ARENA ZAGRMELA KAO JEDAN GLAS! „Pesma od bola“ bacila publiku u trans – igla nema gde da padne!

Aca Lukas na prvom od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni priredio je publici spektakl, a uz hit „Pesma od bola“ atmosfera je dostigla vrhunac!

U Areni igla nema gde da padne, a publika je od prvih taktova u transu. Hiljade obožavalaca peva kao jedan, prateći Lukasa iz stiha u stih i pretvarajući dobro poznatu pesmu u trenutak za pamćenje.

Lukas je rešio da proveri koliko dobro publika zna „Pesmu od bola“, a odgovor je stigao iz cele dvorane — snažno, uglas i bez zastajkivanja! Oduševljen njihovom reakcijom, uživao je u prizoru koji najbolje pokazuje koliko ova pesma znači njegovim obožavaocima.

Energija sa bine prenela se na svaki deo Arene, a publika mu je uzvratila emocijama i glasovima koji su ispunili dvoranu. Upravo ovakvi trenuci daju posebnu čar Lukasovim koncertima: kada pevač i njegovi obožavaoci zajedno nose svaki stih.

Večerašnji spektakl prvi je od tri zakazana koncerta u Beogradskoj areni, gde će se Lukas sa publikom družiti i 3. i 4. novembra.

Zajecaronline/S.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.