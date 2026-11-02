Aca Lukas na prvom od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni osvaja publiku i hitovima i svojim prepoznatljivim humorom! Između pesama pronašao je trenutak da se našali sa obožavaocima, a njihov odgovor poslužio mu je kao uvod u duhovitu najavu naredne numere.

Lukas je najpre poželeo da proveri da li nekoga u publici sutradan čekaju obaveze zbog kojih mora ranije u krevet.

– Je l’ ima neko ko mora da ustane sutra rano? – upitao je pevač.

Kada je iz publike stiglo odlučno „Ne“, usledila je njegova dosetka:

„NE MOŽETE USTATI AKO NE LEGNETE!“ Lukas nasmejao Arenu, pa dosetkom najavio hit koji publika obožava!

– E, j*biga! Imam predlog. Ne možete ustati ako ne legnete. E, tako isto, ne možete ni upaliti svetlo ako ga pre toga ne ugasite!

Ova šala nasmejala je prisutne, a ubrzo je postalo jasno i kuda Lukas vodi priču: bila je to njegova originalna najava pesme „Upali svetlo“.

„NE MOŽETE USTATI AKO NE LEGNETE!“ Lukas nasmejao Arenu, pa dosetkom najavio hit koji publika obožava!

Neposredan razgovor sa publikom i humor kojim začini nastup deo su atmosfere zbog koje njegovi koncerti imaju posebnu draž. Ovoga puta i kratka najava pesme postala je trenutak koji će obožavaoci prepričavati.

Zajecaronline/S.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.