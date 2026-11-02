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„NE MOŽETE USTATI AKO NE LEGNETE!“ Lukas nasmejao Arenu, pa dosetkom najavio hit koji publika obožava!

02.11.2026.
Foto Hype tv

„NE MOŽETE USTATI AKO NE LEGNETE!“ Lukas nasmejao Arenu, pa dosetkom najavio hit koji publika obožava!

Aca Lukas na prvom od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni osvaja publiku i hitovima i svojim prepoznatljivim humorom! Između pesama pronašao je trenutak da se našali sa obožavaocima, a njihov odgovor poslužio mu je kao uvod u duhovitu najavu naredne numere.

Foto: Hype TV

Lukas je najpre poželeo da proveri da li nekoga u publici sutradan čekaju obaveze zbog kojih mora ranije u krevet.

– Je l’ ima neko ko mora da ustane sutra rano? – upitao je pevač.

Foto Hype tv

Kada je iz publike stiglo odlučno „Ne“, usledila je njegova dosetka:

„NE MOŽETE USTATI AKO NE LEGNETE!“ Lukas nasmejao Arenu, pa dosetkom najavio hit koji publika obožava!

– E, j*biga! Imam predlog. Ne možete ustati ako ne legnete. E, tako isto, ne možete ni upaliti svetlo ako ga pre toga ne ugasite!

Ova šala nasmejala je prisutne, a ubrzo je postalo jasno i kuda Lukas vodi priču: bila je to njegova originalna najava pesme „Upali svetlo“.

„NE MOŽETE USTATI AKO NE LEGNETE!“ Lukas nasmejao Arenu, pa dosetkom najavio hit koji publika obožava!

Neposredan razgovor sa publikom i humor kojim začini nastup deo su atmosfere zbog koje njegovi koncerti imaju posebnu draž. Ovoga puta i kratka najava pesme postala je trenutak koji će obožavaoci prepričavati.

Zajecaronline/S.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

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