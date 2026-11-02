MUZIČKI SPEKTAKL ZA PAMĆENJE!

Vlado Kalember i Srebrna krila izašli na scenu na koncertu Ace Lukasa – Arena se prepustila emocijama!

Prvo veče velikog muzičkog spektakla Ace Lukasa u Beogradskoj areni donelo je atmosferu za pamćenje, vrhunsku energiju i brojna iznenađenja.

Posebnu pažnju publike privukli su specijalni gosti večeri, Vlado Kalember i legendarna grupa Srebrna krila. Koji su izlaskom na scenu i izvođenjem čuvenog hita „Kako je dobro videti te opet“. Priredili jedan od najemotivnijih trenutaka večeri.

Čuveni hit „Kako je dobro videti te opet“ doneo emocije u Beogradsku arenu

Čim su se začuli prvi taktovi ove bezvremenske pesme, Arena je sećanjima i emocijama otputovala u vreme kada je ovaj hit osvajao srca širom regiona.

Prepoznatljiva melodija i stihovi koji su obeležili jednu muzičku epohu još jednom su pokazali da istinska muzika ne poznaje granice generacija! I da postoje pesme koje nikada ne gube svoju čar.

MUZIČKI SPEKTAKL ZA PAMĆENJE! Vlado Kalember i Srebrna krila izašli na scenu na koncertu Ace Lukasa – Arena se prepustila emocijama!

Vlado Kalember i Srebrna krila svojim nastupom uneli su posebnu dozu nostalgije u koncertno veče, a publika je imala priliku da uživa u susretu velikih muzičkih imena i hitu koji i danas ima posebno mesto u srcima brojnih ljubitelja muzike.

Njihovo gostovanje bilo je jedno od upečatljivih iznenađenja večeri i dodatno je obogatilo program velikog koncertnog spektakla.

Posebni gosti, velika muzička imena i pažljivo osmišljena produkcija doprineli su atmosferi koja je od samog početka nosila pečat velikog događaja. Prvo veče pokazalo je da publiku, osim najvećih hitova Ace Lukasa, očekuju i nezaboravni susreti na sceni, kao i trenuci koji se dugo prepričavaju.

Tri velika koncerta Ace Lukasa povodom 40 godina karijere

Podsetimo, Aca Lukas je 2. novembra započeo prvi od tri velika koncerta u Beogradskoj areni, a naredni nastupi zakazani su za 3. i 4. novembar. Ovaj veliki muzički poduhvat organizovan je povodom četiri decenije njegove muzičke karijere, a tri koncertne večeri donose publici priliku da uživa u pesmama koje su obeležile njegovu karijeru.

Nastup Vlade Kalembera i Srebrnih krila još jednom je podsetio na snagu bezvremenskih hitova. A njihovo gostovanje na koncertu Ace Lukasa donelo je publici poseban trenutak ispunjen muzikom, nostalgijom i emocijama.

Zajecaronline/S.S.

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