„DOBRODOŠLI NA MOJ TREĆI KONCERT“ Aca Lukas se obratio krcatoj Areni, pa uputio posebne reči Saši Mirkoviću!

Beogradska arena večeras dočekuje Aci Lukasa i publiku koja željno iščekuje prvi u nizu od tri velika koncerta! Nastupi zakazani za 2, 3. i 4. novembar pretvoriće početak meseca u praznik za ljubitelje njegovih pesama. A posebnu emociju doneće sutrašnje veče, kada će pevač sa svojim obožavaocima proslaviti rođendan.

„DOBRODOŠLI NA MOJ TREĆI KONCERT“ Aca Lukas se obratio krcatoj Areni, pa uputio posebne reči Saši Mirkoviću!

Hitovi koji već godinama prate najlepša slavlja, velike ljubavi i nezaboravne kafanske noći spremni su za susret sa hiljadama glasova. „Lična karta“, „Kafana na Balkanu“, „Pesma od bola“, „Istina je da te lažem“ . I druge omiljene pesme deo su muzičke priče zbog koje se Lukasova publika iznova vraća njegovim koncertima.

Pred početak ovog koncertnog niza, Lukas je uz osmeh prokomentarisao činjenicu da je naknadno zakazani nastup postao prvi susret sa publikom:

– Mi smo napravili da treći koncert bude prvi. Ali, sve će da bude dobro – rekao je Lukas.

U središtu svega je publika, kojoj su ove tri večeri i namenjene. Pevač je istakao da na scenu izlazi zbog ljudi koji vole njegove pesme i energije koju sa njima deli.

„DOBRODOŠLI NA MOJ TREĆI KONCERT“ Aca Lukas se obratio krcatoj Areni, pa uputio posebne reči Saši Mirkoviću!

Zanimljivo je da je upravo koncert 2. novembra 2026. godine poslednji dodatni termin za koji su karte puštene u prodaju, nakon velikog interesovanja publike za prethodne nastupe.

Lukas je veče započeo uz osmeh, šalu i neposrednu komunikaciju sa publikom, koja je u Arenu stigla spremna za još jednu muzičku noć za pamćenje.

Podsetimo, Beogradska arena domaćin je tri velika koncerta Ace Lukasa, koji se održavaju 2, 3. i 4. novembra 2026. godine, povodom četiri decenije njegove impresivne muzičke karijere.

Zajecaronline/S.S.

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