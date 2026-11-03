Kričak i Sekulović izneli odbranu u tužilaštvu

Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak. Kao i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović. Sumnja se da su od 12. maja do 3. juna kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, te nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog – bivšeg načelnika PU za grad Beograd V.M, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. 12. maja u restoranu “27”.

Pored toga, načelnik UKP Marko K. je saslušan povodom osnova sumnje da je 16. maja 2026. godine zajedno sa drugim NN policijskim službenicima u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

Kričak i Sekulović izneli odbranu u tužilaštvu

Osumnjičeni su na saslušanju izneli svoje odbrane, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Posle saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor. Kako ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu. Viši sud u Beogradu je taj predlog prihvatio i odredio im pritvor do 30 dana.

Načelniku UKP se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje. A načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kričak i Sekulović izneli odbranu u tužilaštvu

Postoji sumnja da je, suprotno članu 288 stav 8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Boško S. 15. maja sačinio krivičnu prijavu protiv Saše V. zbog krivičnog dela teško ubistvo na štetu A.N. Kojom prijavom su obuhvaćena i druga lica. Među njima i V.M. zbog krivičnih dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca. Boško S. je to učinio iako je, kako se sumnja, u trenutku sačinjavanja pomenute prijave znao da je V.M. pre izvršenja krivičnog dela teško ubistvo od strane Saše V, napustio lice mesta – restoran “27“ na Senjaku, u pratnji svog obezbeđenja. Njemu je to bilo poznato iz sadržine službenih beleški o obaveštenju primljenom od građana i to od V.Š, P.U, N.M, V.R. i M.J. čija sadržina ukazuje na drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenični opis naveden u podnetoj krivičnoj prijavi protiv oštećenog V.M.

Kričak i Sekulović izneli odbranu u tužilaštvu

Iz sadržaja pomenutih službenih beleški proizilazi da je oštećeni V.M. napustio restoran “27“ pre povratka sada pokojnog A.N. u taj restoran. Takođe, Boško S. u podnetoj krivičnoj prijavi nije naveo sadržaj snimaka sigurnostnih kamera, koji su oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima od 14. maja 2026. godine. Iz njih proizilazi da je oštećeni V.M. napustio pomenuti restoran. Hard-diskove i CD-ove sa pomenutim snimcima, kao i mobline telefone oštećenog V.M. nije odmah po nalogu postupajućeg javnog tužioca VJT u Beogradu od 17. maja 2026. godine dostavio Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije. Već je navedene dokaze predao službenicima Vojne policije tek 22. maja 2026. godine. Pri čemu su navedeni elektronski uređaji bili nepropisno upakovani u dve paprine kese.

Kričak i Sekulović izneli odbranu u tužilaštvu

Marko K. je, kako se sumnja, usmeno odobrio Bošku S. podnošenje pomenute krivične prijave VJT u Beogradu. To je učinio iako je bio upoznat sa njenim navodima, kako zbog medijske propraćenosti ovog krivično-pravnog događaja, tako i zbog komunikacije koju je imao sa glavnim javnim tužiocem VJT u Beogradu u vezi predaje mobilnih telefona V.M. na veštačenje Vojnoj policiji. Odnosno naloga od 17. maja 2026. godine, kada mu je naloženo da se telefoni, oduzeti nakon pretresa službenog vozila V.M. predaju Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, koji će izvršiti pretres tih uređaja.

I nakon više puta ponovljenog naloga javnog tužioca, nije postupljeno po njemu sve do 21. maja 2026. godine. Tada je postupajući tužilac VJT u Beogradu pozvao B.S. zbog činjenice da mobilni telefoni V.M. nisu dostavljeni radi pretresanja i veštačenja. Iako je takav nalog dat više puta, na šta mu je odgovoreno da se sadržaj telefona obrađuje, radi dopune.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je Marko K. 16. maja 2026. godine iz među 2 i 3 časa u prostorijama UKP zlostavljao oštećenog N.L. Na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najpre udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave. Takođe, stavljao mu kapuljaču na glavu, gušeći ga. Kako se sumnja, oštećenom su skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima. Tada je oštećeni N.L. zadobio lake telesne povrede. Povrede su bile u vidu hematoma u predelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predelu desnog stopala.

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